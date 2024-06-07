Кузбасских водителей призвали проявлять особую осторожность из-за непогоды

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Госавтоинспекция Кемеровской области рекомендовала автомобилистам проявлять особую осторожность на дорогах из-за непогоды в регионе. В пятницу, 7 июня, в Кемеровской области прогнозировались сильный ветер, ливни и крупный град, сообщает «Сiбдепо» .

Дорожная полиция призвала водителей не нарушать ПДД, соблюдать дистанцию при движении, боковой интервал и учитывать ситуации на трассах при выборе скоростного режима. Шоферам также рекомендовали не устраивать резких маневров на дорогах.

«Чем легче и выше автомобиль, тем более ощутимым будет сила ветра. На влажной дороге автомобиль удержать сложнее», — предупредили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Проявлять особую бдительность и осторожность призвали также пешеходов. Людям стоит помнить, что на мокрой дороге у транспортных средств увеличивается тормозной путь.