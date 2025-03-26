Курьеры на электровелосипедах больше не смогут ездить по тротуарам Петербурга

В пресс-службе Законодательного собрания Петербурга заявили, что электровелосипеды больше не будут мешать пешеходам на тротуарах в Петербурге. Депутаты поддержали инициативу внести изменения в законодательство и признать электровелосипеды транспортными средствами, запретив их передвижение на пешеходных дорожках, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Исключения будут сделаны только на случаи, когда человек сопровождает ребенка младше 14 лет на велосипеде или перевозит ребенка младше 7 лет. Но даже в этих случаях максимальная допустимая скорость передвижения составляет 10 км/ч.

Данная инициатива является ответом властей на многочисленные жалобы граждан и призвана обеспечить безопасность пешеходов. В городе полицейские уже начали проверять документы у курьеров, которые передвигаются по тротуару на электровелосипеде. Также их проверяют на соблюдение ПДД и скоростного режима.

Отмечается, что нарушителям выписывают штрафы и изымают транспортные средства. Для перевозки конфискованных велосипедов уже подготовлены грузовики.