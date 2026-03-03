«Кто разбомбил федеральную трассу?»: водители в шоке от огромных ям на М-4 «Дон»

Воронежский бизнесмен Степан Кострикин (kostrikin) в своих соцсетях поделился видео, снятым на федеральной трассе М-4 «Дон». На кадрах запечатлены огромные ямы, которые избороздили всю правую полосу.

По словам предпринимателя, трасса «убита» на протяжении 200 км — в Воронежской, Липецкой и Тульской областях. Он отметил, что на обочине стоит очень много машин с пробитыми колесами, работают эвакуаторы.

«Кто разбомбил федеральную трассу?» — иронично задается вопросом мужчина.

Кострикин добавил, что огромные ямы не заделаны в обоих направлениях. Он рекомендует двигаться только по левой полосе — она еще хоть как-то пригодна для проезда.

В комментариях к посту автолюбители возмутились состоянием трассы. Они называют ее ужасной и задаются вопросом, почему она вообще платная. Некоторые требуют «Автодор» прокомментировать сложившуюся ситуацию и убрать оплату, пока дорога не будет приведена в порядок.

«Друзья предупредили, что в этом году трасса как никогда в плачевном состоянии», — пишет одна из пользовательниц.

Другой комментатор отметил, что качество дороги ужасное — «все делается на сезон на отшибись». Еще один автолюбитель добавил, что 15 лет катается от Москвы до Воронежа и обратно, но «такой ж*** еще не было».

Не обошлось и без шуток. Пользователи смеялись, что пятилетняя гарантия на дорогу кончилась досрочно, называли ямы имитацией лунного покрытия и новыми технологиями.

На момент опубликования новости комментарии от ГК «Автодор» отсутствуют.

