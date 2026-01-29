Крымский мост закрыли для фургонов грузоподъемностью более 1,5 тонн

Движение фургонов грузоподъемностью свыше 1,5 тонн по Крымскому мосту закрыто. Речь идет про отечественные «ГАЗы» и «ГАЗели» NEXT, а также китайские JAC и аналоги спецмодификаций. Все большегрузы отправляют на сухопутный маршрут через Мариуполь, сообщает Mash .

Первых водителей уже развернули в четверг, 29 января. Службы досматривают автомобили и сверяют их с документами. Фургоны разворачивают на трассе между Ростовом и Джанкоем. Пикапы, такие как Toyota Tundra, Mitsubishi L-200 и Dodge RAM, туристов или местных жителей, отправляют на стационарный сканер для досмотра.

Новые правила ввели из-за недобросовестных граждан с юга, которые используют фургоны для коммерческих перевозок через мост. Это приводит к перегрузке оборудования и необходимости его частой диагностики и ремонта. Также на таких нарушителей жалуются водители маршруток и фур, которым после диверсии в 2022 году запретили проезд.

Кроме того, на объекте уже действуют новые правила: службы разворачивают микроавтобусы со снятыми сиденьям, которые едут со стороны Тамани. Владельцы переделывают их в грузовики, хотя по документам это пассажирский транспорт.

