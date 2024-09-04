Крупнейший перевозчик Подмосковья перешел на новую систему оплаты труда

Заработная плата водителей автобусов крупнейшего пассажирского перевозчика Подмосковья АО «Мострансавто» теперь рассчитывается по-новому. Новая повышенная ставка будет единой для всех водителей — 191 руб./час — и больше не зависит от зональности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водители будут приниматься без разрядов. Вместо них будут введены единые повышающие коэффициенты, зависящие от класса автобуса, на котором работает водитель: малый класс ~ 1,03, средний класс ~ 1,05, большой класс ~ 1,1 и особо большой класс ~ 1,3. Кроме того, теперь после первого года работы водители будут получать надбавку за стаж работы, которая дифференцированно будет устанавливаться в размере от 9 до 20 тыс. руб. в зависимости от непрерывного стажа работы водителем в АО «Мострансавто», что станет дополнительным стимулом для сотрудников продолжать свою трудовую деятельность в компании.

«Оплата труда водителей — важный вопрос, изменение системы заработной платы назревало уже давно. Мы стремимся не только привлечь людей на работу, но и удержать персонал, мотивировать, создавая конкурентоспособные для Московской области условия. Сейчас это более справедливый подход и максимально прозрачные условия. Полный переход на новую систему оплаты планируется завершить в 2025 году», — отметил исполняющий обязанности генеральный директор АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

Компания-перевозчик также отмечает, что с внедрением новой системы оплаты труда водители больше не будут выполнять обязанности кондукторов. В зоне ответственности водителя — только соблюдение ПДД и безопасность движения.

Сегодня в АО «Мострансавто» работают 9,5 тысяч водителей. Компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к своей команде. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам: +7 495 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.