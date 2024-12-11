В Одинцове обсудили содержание и ремонт региональных дорог

В администрации Одинцовского городского округа прошел круглый стол по содержанию и ремонту региональных дорог. В обсуждении приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов, начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу, полковник полиции Владимир Егоров, представители ГБУ «Мосавтодор», руководство одинцовского ЦУРа и окружные депутаты. Всего в Одинцовском округе 83 региональные дороги общей протяженностью порядка 380 километров. Основные — это Можайское шоссе, Советская улица в Голицыно, 1-я Советская улица в Жаворонках, Рублевский проезд, Никольский проезд в Кубинке и другие. Как подчеркнул Андрей Иванов, самыми животрепещущими вопросами в части областного дорожного хозяйства являются как состояние самих дорог, так и освещения вдоль них, водоотведения, тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов.

«В 2024 году было отремонтировано 8 участков региональных дорог протяженностью более 23,5 километра. Масштабные работы проходили и в 2023 году. В частности, отремонтирован участок Можайского шоссе длиной 15 километров от развязки с трассой М-1 „Беларусь“ до села Жаворонки. В то же время, при таких значительных ресурсах, которые выделяются на реконструкцию и ремонт дорог, есть и проблемные вопросы. Наш сегодняшний круглый стол посвящен именно этому», — заявил Андрей Иванов.

По данным одинцовского Центра управления регионом, в 2024 году суммарно поступило 3040 обращений, связанных с деятельностью ГБУ «Мосавтодор». Из них 2954 в системе «Добродел», 86 — на портале обратной связи. Основная тематика обращений — мусор на дорогах, ямы и дефекты дорожного полотна, плохая зимняя уборка, наледь, неубранный смет и сезонные подтопления проезжей части. В зоне особого внимания также находится качество проводимых дорожных работ. Например, в Кубинке обратили внимание на то, что кромку Можайского шоссе восстановили с нарушениями — вместо асфальта отсутствующие участки засыпали крошкой. Компании «Мосавтодор» поручили в срок до 13 декабря привести проблемную локацию в нормативное состояние.

«Уверен, что по Кубинке и Можайскому шоссе это уже не первое обращение, не первого года история. Вот здесь нам не хватает от вас эмпатии и ответственного отношения к делу — оно должно быть таким же, как принято в Подмосковье. Если ремонт дороги, то ремонт, а не фикция для закрытия задачи в системе. И брошенная крошка, как мы видим на кадрах — она даже не особо утрамбована», — подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Острый вопрос, который вынесли на обсуждение круглого стола — обустройство автобусной остановки вблизи санатория «Звенигород» Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации. Остановка важна для безопасности движения, на это неоднократно указывали жители Звенигорода, микрорайона Поречье, деревень Сальково и Марьино. Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов, задачу внесут в программу на 2025 год, к обустройству павильонов можно будет приступить уже весной. В качестве временного решения планируется организовать площадки для подвоза жителей.

«Вместе с коллегами из администрации проработаем временное решение, согласуем его с Госавтоинспекцией. Полноценная остановка с посадочными площадками и заездными карманами появится там в следующем году. Тянуть не будем. Когда наступит благоприятная погода — в конце марта или начале апреля — уже можно будет выходить на земляные работы. Весной остановка уже должна будет появиться. Я думаю, что за неделю мы примем правильное решение сделать там некую временную остановку, посадочную площадку», — сообщил Виталий Резанов.

Также заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поручил ГБУ «Мосавтодор» до конца года подготовить технологическое решение по защите тротуара вдоль Буденновского шоссе в Одинцово. Пешеходный путь проходит вдоль крутого склона с деревьями, соответственно, грунт периодически «наползает» на тротуар и растаскивается по асфальту. Протяженность проблемного участка составляет порядка 40 метров, его начнут приводить в порядок также весной следующего года.

Отдельно участники круглого стола остановились на проблемных локациях города Голицыно. В частности, ГБУ «Мосавтодор» поручили в сжатые сроки подготовить свои предложения по устранению регулярных подтоплений Звенигородского шоссе. На круглом столе обсуждались два варианта решения проблемы: поднять тротуары, либо обустроить ливневую канализацию. Также «Мосавтодор» вместе с профильными службами муниципалитета детально проработает вопрос переноса остановочного павильона на улице Советская. Кроме того, весной 2025 будет обустроен тротуар на подходе к автобусной остановке по адресу Советская, 60, а до конца августа — сделано парковочное пространство по адресу Советская, 48А.

Еще одной важной темой круглого было формирование адресного перечня новых остановочных павильонов, которые планируется установить на территории муниципалитета в 2025-м и последующих годах. Участники встречи со стороны областного министерства и профильных служб окружной администрации договорились в дальнейшем «сверять часы» по наиболее востребованным локациям, где остановочные павильоны особенно нужны. Окружные специалисты представили карту, на которой отмечены порядка 30 «кричащих» адресов.

«План у нас достаточно мобильный, видоизменяемый. Есть разного рода поручения: обращения, личные приемы, рабочие выезды — так план у нас и формируется. Ежегодно мы делаем своими силами 120-125 остановок. Информацию про 30 локаций зафиксировал. В целом, может быть, не за один год, но, условно, за несколько лет полностью эту программу реализовать можно. Прошу тогда повторно направить нам весь ваш перечень „кричащих“ остановок. Мы его возьмем в работу и сверим с нашей текущей программой», — сообщил Виталий Резанов.

Также по итогам круглого стола ГБУ «Мосавтодор» было поручено вернуть искусственные дорожные неровности и восстановить горизонтальную разметку на региональных трассах, которые ремонтировались в 2024 году. Это автомобильные дороги «ММК — Аниково — Агафоново — Кубинка», «Шихово — Шарапово — Кубинка» и «Кубинка — Наро-Фоминск». Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому округу, полковник полиции Владимир Егоров сообщил, что в предыдущие годы была проведена серьезная работа, чтобы снизить аварийность на указанных трассах. Сейчас, когда ИДН убрали, есть риск повторения печальной статистики 2019 года, когда только на одной из трасс произошло порядка 30 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с погибшими. В течение месяца компания должна установить временные неровности из резинокорда, а весной — выполнить их в асфальте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.