«Кресло сломано»: «Аэрофлот» не пустил пассажира на рейс за час до вылета

Пользователь Борис Комаров с ником grim_dj рассказал в социальных сетях, что столкнулся с вопиющей несправедливостью со стороны компании «Аэрофлот». Его не пустили на рейс в бизнес-классе, аргументируя отказ сломанным креслом.

Комаров отметил, что история с рейсом «Аэрофлота» будет полезна всем. За час до вылета выяснилось, что мужчину не пускают в самолет. Он подчеркнул, что в дальнейшем ему лететь с пересадками, однако ситуация не изменилась.

«Кресло сломано, не работает кислородная маска. Если вы на свой страх и риск покупаете билеты раздельные (с сопровождающими — ред.), то это ваша зона ответственности», — заявила представительница.

Возмущенный мужчина ответил, что его зона ответственности — вовремя прийти на свой рейс, но слушать его не стали.

«Мы можем отказать вам в перевозке по независящим от нас причинам», — заявили в авиакомпании.

Борису предложили улететь на другом самолете, но через 5 часов. Пассажир направился, чтобы оформить соглашение об урегулировании претензий по поводу непредоставления места на рейсе, который был забронирован. Выяснилось, что таких россиян со «сломанными креслами» несколько.

По мнению Комарова, все дело в овербукинге. Он считает, что «Аэрофлот» принимает большее число бронирований, чем может обслужить. В итоге клиенты сталкиваются с тем, что их не пускают на рейс.

Мужчина на пересадку не успел и обещал рассказать, чем закончилась история. Он отметил, что деньги компания вернула, а стюарта с его самолета оштрафовали на 50 тыс. рублей.

