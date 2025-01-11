Кореняко: аэропорт Нижнекамска снова закрыли

Аэропорт города Нижнекамска Республики Татарстан второй раз за день закрыли, об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWКЕ)», — говорится в сообщении представителя Росавиации.

Кореняко сообщил о повторном закрытии аэропорта в Нижнекамске в 20:00 по московскому времени. Примечательно, что воздушная гавань снова начала функционировать после первого закрытия за 40 минут до второй приостановки работы — в 19:20.

Ранее аэропорт закрывали из-за воздушной опасности. Авиадиспетчеры и другие компетентные сотрудники сделали все возможное со своей стороны, чтобы не подвергать риску жизни и здоровье пассажиров.