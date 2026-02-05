Контролеры начнут проверять билеты на автобусах между Подмосковьем и столицей

Во время 128-го заседания в Мособлдуме приняли закон, по которому контролеры начнут проверять билеты пассажиров на автобусных маршрутах между столицей и областью, передает корреспондент РИАМО.

«Закон расширяет действие статей Кодекса об административных правонарушениях Московской области. Теперь под контроль сотрудников областного Минтранса попадут все смежные межрегиональные маршруты Московской области и города Москвы», — сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Коркин уточнил, что имеются межрегиональные автобусные маршруты, начинающиеся в столице и идущие через Подмосковье. По действующему закону, контролеры Московской области могут штрафовать безбилетников только на тех маршрутах, на которых начальная остановка находится в области. Принятый закон нацелен на исправление данной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема общественного транспорта является актуальной для Подмосковья. Регион старается делать удобные транспортные сообщения.

«Мы реализуем совместную программу с Москвой, начали с Химок. Все маршруты от подмосковного города в Москву мы усиливаем „Мосгортрансом“. Это большая программа сотрудничества, партнерства. Мы понимаем, что в новых микрорайонах необходимо усиливать маршруты и ставить автобусы большого класса», — сказал губернатор.

