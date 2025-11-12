сегодня в 20:42

Компенсационные автобусы ЦППК введут на Савеловском направлении в ноябре–декабре

По будним дням в ноябре и декабре скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об том сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

17-21, 24–28 ноября 2025; 1-5, 8-12, 15–19 декабря

От станции Дмитров отправлением в 9:20 с остановками:

10:00 — Станция Вербилки,

10:05 — Ново-Никольское,

10:10 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

10:15 — Станция Власово,

10:20 — Растовцы,

10:30 — Талдом,

10:50 — Титово-1,

11:00 — Савелово (г. Кимры).

От станции Вербилки отправлением в 10:50, 15:10 с остановками:

10:55, 15:15 — Ново-Никольское,

11:00, 15:20 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

11:05, 15:25 — Станция Власово,

11:10, 15:30 — Растовцы,

11:20, 15:40 — Талдом,

11:40, 16:00 — Титово-1,

11:50, 16:10 — Савелово (г. Кимры).

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:50, 15:20 с остановками:

12:00, 15:30 — Титово-1,

12:20, 15:50 — Станция Талдом,

12:30, 16:00 — Растовцы,

12:35, 16:05 — Станция Власово,

12:40, 16:10 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

12:45, 16:15 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1),

12:50, 16:20 — Станция Вербилки,

13:30, 17:00 — Автовокзал Дмитров.

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 17:20 с остановками:

17:30 — Титово-1,

17:50 — Станция Талдом,

18:00 — Растовцы,

18:05 — Станция Власово,

18:10 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

18:15 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1),

18:20 — Станция Вербилки.



17-21, 24, 27–28 ноября



От станции Дмитров отправлением в 9:55, 11:00 с остановками:

10:35, 11:40 — Станция Вербилки,

10:50, 11:55 — Платформа Запрудня,

11:00, 12:05 — Темпы,

11:08, 12:13 — Мельдино-1,

11:13, 12:18 — 2-й участок,

11:18, 12:23 — Карманово,

11:25, 12:30 — Станция Большая Волга,

11:35, 12:40 — Станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 11:30 с остановками:

11:40 — Станция Большая Волга,

11:47 — Карманово,

11:52 — 2-й участок,

11:57 — Мельдино-1,

12:05 — Темпы,

12:15 — Платформа Запрудня,

12:25 — Станция Вербилки,

13:05 — Автостанция Дмитров.

От станции Большая Волга (Дубна) отправлением в 14:20 с остановками:

14:27 — Карманово,

14:32 — 2-й участок,

14:37 — Мельдино-1,

14:45 — Темпы,

14:55 — Платформа Запрудня,

15:05 — Станция Вербилки.

В зависимости от дорожной ситуации по маршруту могут отправиться один или несколько автобусов.

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.