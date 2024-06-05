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Компенсационные автобусы ЦППК назначены на Савеловском направлении 8-9 и 16 июня

8-9 и 16 июня будет скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

8 июня будут курсировать автобусы: от станции Савелово (Кимры) отправлением в 16:30, 18:10, 19:30, 20:50; от станции Талдом отправлением в 16:00, 18:10, 19:10, 20:20, 21:45, 23:20.

9 июня — от станции Талдом отправлением в 0:40, 1:25; от станции Савелово (Кимры) отправлением в 2:35, 4:15, 5:50.

16 июня — от станции Дубна отправлением в 7:40, 10:30; от станции Дубна отправлением в 11:20; от станции Дмитров отправлением в 6:00, 8:40.

Расписание автобусов сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.