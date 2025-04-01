Коммунисты требуют демонтировать стоянку электросамокатов перед бюстом Ленина

Глава партии «Коммунистов России» Сергей Малинкович пожаловался, что из-за стоянки для электросамокатов перед памятником Владимиру Ленину на Сердобольской улице к вождю практически невозможно подобраться. Коммунисты потребовали демонтировать стоянку, чтобы обеспечить доступ людей к памятнику в приближающуюся дату дня рождения Ленина (22 апреля), сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Члены партии распространили по СМИ сообщение о том, что рядом с домом, где находилась последняя конспиративная квартира Владимира Ильича Ленина (Сердобольская улица, дом 1) в Выборгском районе Петербурга поставили парковочную зону для электросамокатов. Теперь коммунисты требуют убрать эту стоянку навсегда.

«Эти электромонстры вызывают неприязнь и опасения у большинства горожан, и об этом много говорилось, в том числе и на уровне городской власти. А теперь из-за этой стоянки на Сердобольской не подойти к памятнику Ильичу, да еще в таком значимом месте», — заявил Малинкович.

В партии добавили, что официальное обращение по этой проблеме уже было направлено в администрацию Выборгского района и привлекло внимание Комитета по культуре. Предложено полностью убрать стоянку или найти для нее более подходящее место.

Согласно словам лидера, к памятнику совсем ограничен подход. Однако корреспондент издания проверил эту информацию и обнаружил, что стоянка действительно расположена прямо перед бюстом вождя. Подойти к памятнику все-таки возможно, но только сбоку.