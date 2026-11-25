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Коммунальщики в Бронницах начали уборку снега в четыре утра

Сотрудники ООО «Бронницкий ДорСервис» вышли на расчистку дорог в Бронницах в 04:00 после сильного снегопада в ночь на 25 ноября. Раннее начало работ позволило убирать снег при минимальном трафике, чтобы подготовить дороги к утреннему движению.

Одна бригада ООО «Бронницкий ДорСервис» приступила к уборке снега в Бронницах в четыре утра 25 ноября. На дороги вышли три дорожные машины, два трактора и погрузчик.

Техника прошла по улицам Советской, Пущина и Москворецкой, Каширскому переулку, микрорайону Марьинский и участку Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Параллельно дорожники обрабатывали покрытие противогололедными материалами, чтобы предотвратить утренний гололед.

Мастер дорожных работ Павел Пилюшенко отметил, что ранний выход позволяет работать быстрее и безопаснее, не мешая движению. Главная задача — к началу дня обеспечить проезд автобусов и дать жителям возможность вовремя добраться до работы.

С шести утра к уборке подключаются другие городские службы. В первую очередь они расчистят подъезды к больнице, детским садам и школам, остановки общественного транспорта, дворы и парковки многоквартирных домов, центральные площади и парки.

В «Бронницком ДорСервисе» сообщили, что технику и пескосоляную смесь подготовили заранее. Служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, которая оперативно передает сведения о ситуации на дорогах.

Автор текста, фото и видео — Ольга Антонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.