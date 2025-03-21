Количество рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Мурманском увеличится с 1 июня

С 1 июня между Москвой и Мурманском будет летать 5 рейсов «Аэрофлота» ежедневно

«Аэрофлот» расширяет количество полетов между Мурманском и Москвой, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Мурманска.

С начала лета, а именно с 1 июня, число ежедневных рейсов увеличится до пяти, а с 9 июня — до шести.

Этим летом «Аэрофлот» совместно с авиакомпанией «Россия», также входящей в холдинг, предполагает осуществлять до 49 еженедельных рейсов между Москвой и Мурманском. Это на 17% превышает показатели летнего сезона 2024 года.

Кроме того, авиаперевозчик «Россия» с первого летнего дня увеличит частоту полетов из Санкт-Петербурга в Мурманск до 31 раза в неделю. Дополнительные рейсы расширят возможности для удобных пересадок в аэропортах Шереметьево и Пулково, что позволит пассажирам продолжить путешествие по России и за рубеж.