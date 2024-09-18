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Количество автобусов на маршруте № 1222 в Балашихе увеличено почти в два раза

Количество автобусов на маршруте № 1222 в Балашихе увеличено почти в два раза, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Об этом стало известно во время транспортного часа, который заместитель главы Балашихи Алексей Ковалев провел с жителями микрорайона Алексеевская роща и квартала Лукино.

В утренний и вечерний часы пик интервалы следования микроавтобусов сокращены путём увеличения числа машин на маршруте № 1222 из квартала Лукино до Щёлковского шоссе.

«Жители хотят нормальной транспортной работы межрегионального маршрута № 1222. Директор автоколонны Мострансавто Сергей Вятер рассказал, что число маршруток увеличено с 13 до 22», — сказал Алексей Ковалёв.

Такие встречи с приглашением руководителей транспортных компаний микрорайоне Алексеевская роща будут проходить еженедельно до нормализации транспортной работы.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи по актуальным вопросам с жителями разных районов городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что весной в регионе на линию выйдут 100 больших, современных и комфортабельных автобусов из Китая. Особенно они удобны для междугородних перевозок.

«Поставим их на московские маршруты в 9 муниципалитетов, в их числе: Щелково, Пушкино, Одинцово, Истра, Краснознаменск, Сергиев Посад, Богородский», — заявил Воробьев.