Китайский новый год под землей: в Москве запустили тематический поезд

В столичном метрополитене запустили поезд, украшенный в стиле Китайского нового года. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, передает корреспондент РИАМО.

«Это уже второй раз, когда в рамках московского фестиваля традиционного Китайского нового года проходит такая акция. И вы знаете, она действительно москвичам понравилась. Потому что она создает настроение. Входишь в вагон и узнаешь больше о том событии, о котором столько говорят и которое имеет такое значение для народов Азии и, в частности, Китая. Все-таки миллиард человек отмечает традиционный новый год в Китае. Красиво и радостно, это же объединяет нас с Китаем», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мероприятие по запуску поезда посетил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

«Праздник весны — главный для китайцев, и сегодня его отмечают почти в 200 странах. В Москве и в Санкт-Петербурге, и в других городах России веселый праздник весны стал доброй традицией, а Китайский новый год превращается в международный. Особенно замечательно, что в этом году он совпал с Масленицей. Настоящий двойной праздник. Эти фестивали открывают новую главу во взаимном обогащении наших культур», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Он добавил, что прошлогодний поезд полюбился москвичам и гостям столицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что сотрудничество столицы с Китаем продолжается. Ликсутов добавил, что новый тематический поезд будет курсировать несколько месяцев и позволит жителям и гостям города лучше окунуться в традиции Китая.

Состав будет ездить по Арбатско-Покровской линии. Он украшен фотографиями китайских торжественных мероприятий и различными цитатами китайских авторов.

