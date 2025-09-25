Китайский автодилер Lixiang планирует официально выйти на российский рынок

Алиханов: Lixiang может войти на рынок РФ в 2025 году

Автодилер из КНР Lixiang может официально зайти на рынок РФ в 2025 году. Компания собиралась сделать это уже осенью, рассказал «России 24» глава Минпромторга России Антон Алиханов, сообщает ТАСС .

Российская сторона связала представителей Lixiang с органами, которые занимаются сертифицированием, институтом НАМИ. Компании окажут поддержку при выходе на рынок РФ.

Алиханов добавил, что в 2024 году по параллельному импорту в РФ ввезли около 23 тыс. машин этого бренда. По его словам, представители России предложили фирме зарегистрировать транспортные средства, открыть представительства и начать обслуживать машины, которые ввезли в страну физические и юридические лица.

Это даст возможность автовладельцам обзавестись качественным сервисом. Также они смогут обслуживать машины.

