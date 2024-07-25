Китайских легковушек в России может стать больше, чем французских и американских

сегодня в 23:04

Автомобили из Китая заняли 4% от общего количества легковых машин в России

Автомобили из Китая заняли 4% от общего количества легковых машин в России, пишет портал «Автостат»

В России зарегистрировано 1,86 млн легковых машин китайских брендов, это 4% общего парка такого вида транспортных средств в России.

«В ближайшие два года „китайцы“ по объему парка смогут обогнать автомобили французских (6%) и американских (7%) марок, указал представитель агентства „АВТОСТАТ“ Азат Тимерханов.

В тройке лидеров представителей китайского автопрома находятся Chery, Geely и Haval, отмечается в публикации.

Почти четверть всех «китайцев» имеют московскую и подмосковную «прописку», утверждают эксперты.