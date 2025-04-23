Китайские гибридные автомобили вытеснили конкурентов с российского рынка

В последнее время на российском автомобильном рынке наблюдается неожиданный рост предложения гибридных автомобилей. В условиях повышенной экономии на топливе и растущей популярности экологичных технологий, гибриды становятся все более привлекательным вариантом для российских водителей нежели обычные «электрички». Об этом РИАМО сообщили эксперты агрегатора по поиску автомобилей Likvi.com.

На 1 апреля 2025 года китайские бренды, такие как Voyah, Seres и LiXiang, лидируют на рынке гибридов в России, занимая более половины сегмента. Японские гибриды составляют 20% рынка, немецкие — 14,7%, корейские — 4,3%, а американские — 3%. Этот тренд стал особенно выраженным после событий 2022 года, когда множество европейских и японских автопроизводителей сократили свое присутствие на российском рынке. На их место пришли китайские автопроизводители, мгновенно завоевавшие сердца россиян практичностью и официальной гарантией, что привело к значительному увеличению их предложения.

Эксперты Likvi.com отмечают, что китайский автопром продолжает укреплять свои позиции и, по прогнозам, к концу 2025 года китайские гибриды будут составлять до 60% от общего предложения на российском рынке. Это связано с расширением линеек гибридных моделей у именитых китайских автопроизводителей, которые уже зарекомендовали себя на рынке благодаря высокому качеству, инновационным технологиям и конкурентоспособной цене.

Увеличение предложения может быть обусловлено и экономической ситуацией — на фоне роста цен на бензин и в целом экономической нестабильности. Гибриды становятся более привлекательными, чем обычные автомобили за счет низкого расхода топлива. Такие модели позволяют тратить заметно меньше ресурсов на заправку, особенно в городском режиме, где работает в основном электромотор. Поэтому резкий рост спроса и предложения обусловлен и психологическим фактором — гибрид у покупателей воспринимается как «технологичный» и «умный» выбор.

«Если к китайским автомобилям с ДВС у россиян предвзятое отношение, то китайские гибриды воспринимаются как надежные лидеры рынка. Растущее предложение и высокий спрос на эти автомобили — явное подтверждение того, что гибриды из Поднебесной уже заняли свою нишу на российском рынке», — отмечают эксперты Likvi.com.