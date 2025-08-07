Китай увеличивает долю растительного масла в авиатопливе

Китай активно увеличивает долю отработанного растительного масла в составе авиационного топлива. Другими словами, масло, на котором ранее готовили пищу, теперь чаще перерабатывается в так называемое устойчивое авиационное топливо (SAF), сертифицированное как экологически чистое, сообщила пресс-служба РЭО.

По данным отраслевых экспертов, текущий объём потребления отработанного растительного масла (UCO) китайскими производителями уже достигает 100–120 тысяч тонн в месяц. Более того, в прошлом году экспорт этого сырья для авиационных нужд из Китая достиг рекордных 2,951 миллиона метрических тонн, основным направлением стали США. Однако, как прогнозирует Reuters, экспортные поставки могут сократиться. Это связано, во-первых, с введением пошлин со стороны США, а во-вторых, с растущим внутренним спросом из-за запуска новых производственных мощностей и амбициозных планов Китая по использованию SAF. На страну приходится 11% мирового потребления авиакеросина.

Даниил Кипиченко, эксперт в области проектирования авиационной техники и дронов, ведущий инженер-конструктор компании «Люфтера», в ходе выступления на первом международном научно-практическом форуме «Земляне» отметил, что SAF-топливо представляет собой многообещающую альтернативу.

«Его состав: 20% обычного керосина и 80% переработанных жирных масел. Это топливо совместимо с уже существующими двигателями и инфраструктурой», — уточнил он.

В то же время Кипиченко указал на существенные недостатки топлива с добавлением отработанного растительного масла.

«Во-первых, оно должно постоянно перемешиваться внутри емкости. Во-вторых, срок его хранения ограничен, в отличие от традиционного авиакеросина, октановое число которого довольно долго остается стабильным. К тому же биотопливо существенно дороже классического аналога. Тем не менее, SAF — вариант, если собственная нефть отсутствует», — сказал он.