Кикшеринг вернулся: самокаты в Москве можно арендовать без сети

Сервисы аренды электросамокатов «Юрент» и «Яндекс Go» запускают новый сезон в Москве 1 апреля. Теперь СИМ будут доступны даже при ограничениях мобильного интернета, в том числе арендовать самокаты может и бизнес. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Самокаты «Юрент» будут доступны даже в случае, если не работает мобильный интернет. Для этого пользователям нужно запустить приложение, нажать на кнопку «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код. Он будет нанесен на руль самоката.

Затем у москвича запустится окно SMS, где будет указан номер СИМ. После этого сообщение достаточно будет отправить с номера телефона, который привязан к профилю. Закончить аренду можно так же.

После отправки SMS, электросамокат запустится. При оплате по сообщению в автоматическом формате активируется поминутный тариф.

В пресс-службе «Яндекс Go» отметили, что сезон самокатов в Москве они тоже запустят с 1 апреля. Он станет уже пятым от оператора. Теперь СИМ может арендовать и бизнес, компенсируя затраты на поездки сотрудников по городу. Предложение может быть интересно сервисам доставки, распределенным офисам и компаниям, которым необходимо быстрое передвижение между объектами.

