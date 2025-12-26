Керлинг на асфальте: водителям напомнили об увеличении тормозного пути зимой

«Что касается скорости зимой, нужно учитывать физику. Коэффициент сцепления с дорогой на сухом асфальте — около 0,8, а в гололед он падает примерно до 0,1. То есть тормозной путь увеличивается примерно в 8 раз даже на зимней резине», — сказал Попов.

Он отметил, что с учетом времени реакции водителя и срабатывания тормозных механизмов это критично.

«Для наглядности: при скорости 110 км/ч на кольцевой автодороге в случае экстренного торможения автомобиль на гололеде может „продрифтить“ почти 400 м. Это, по сути, настоящий керлинг на асфальте», — предостерег эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.