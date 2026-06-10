Кемеровчане пожаловались на духоту в автобусах в жару

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В Кемерове проверят автобус № 23 после жалоб жителей на духоту

Жители Кемерова попросили власти решить проблему жары в общественном транспорте. В мэрии пообещали проверить автобус № 23, сообщает Сiбдепо .

Кемеровчане пожаловались в чате губернатора Ильи Середюка на духоту в автобусах при 30-градусной жаре. Пассажиры попросили включить или отремонтировать кондиционеры.

«Когда в автобусах будут кондиционеры, чтобы люди в обморок не падали от духоты?», «Кондиционер в автобусе № 23 так и не работает», — написали жители.

Представители власти пообещали провести ревизию и устранить поломку на маршруте № 23. После этого пассажиры других автобусов также попросили обеспечить прохладу в транспорте.

«В случае отсутствия кондиционера можно открыть люки или форточки. При необходимости можно обратиться за помощью к водителю», — сообщила пресс-служба мэрии Кемерова.

В Новокузнецке администрация отчиталась о ремонте шести систем кондиционирования в общественном транспорте.

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