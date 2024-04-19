Кемеровчанам рассказали подробнее о новой трассе в обход города

сегодня в 11:04

При постройке трассы также предусмотрено двухстороннее размещение 4 площадок отдыха. На подобных площадках автомобилисты смогут ненадолго останавливаться.

Кроме того, на трассе хотят возвести участки для стоянки автобусов, грузовиков, легковушек, а также тротуары для пешеходов.

Размеры площадок отдыха определены, исходя из количества на одновременную остановку не менее чем 20 автомобилей. На каждой из стоянок также установят биотуалеты.

Экодук намерены достроить до октября 2024 года.