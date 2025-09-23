Каждый четвертый россиянин предпочитает передвигаться пешком

В России 23% опрошенных читателей сайта «Комсомольская правда» заявили, что обычно передвигаются пешком, а 39% предпочитают личный автомобиль, сообщает kp.ru .

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и поощрить использование экологичных видов транспорта. В этот день сайт kp.ru опубликовал результаты опроса о транспортных предпочтениях россиян.

Согласно исследованию, 34% опрошенных чаще всего пользуются общественным транспортом, считая его удобным, быстрым и доступным. Респонденты отметили, что городской транспорт ходит по расписанию и не зависит от пробок, а также позволяет экономить на парковке.

«По Москве удобнее передвигаться на общественном транспорте, не нужно тратиться на парковки с их заоблачными ценами. Велосипед, конечно, дело хорошее, но расстояния у нас очень большие, не будешь же крутить педали два часа, когда на метро доедешь за тридцать минут», — рассказал участник опроса.

Еще 23% россиян сообщили, что предпочитают ходить пешком, поскольку живут или работают недалеко от дома, либо проживают в небольших городах, где все расстояния доступны для прогулок.

Велосипед выбрали 2% респондентов, отметив его экологичность и пользу для здоровья. Самокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности предпочли 1% участников, в основном жители городов с развитым кикшерингом.

Личный автомобиль или мототранспорт выбрали 39% опрошенных, объяснив это комфортом и удобством даже в условиях пробок. Еще 1% респондентов используют разные виды транспорта в зависимости от ситуации.

В опросе приняли участие 4,4 тысячи подписчиков сайта kp.ru в социальных сетях и мессенджерах.

