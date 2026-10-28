сегодня в 11:17

Кассы на шести станциях Ленобласти закроются с 1 ноября

С 1 ноября шесть станций Ленинградской области прекратят продажу билетов в кассах при переходе на зимний режим работы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Закроются кассы на станциях «Пупышево», «55 км», «Трубниково», «Прибытково», «Яхтенная» и кассовый модуль на «Мшинской».

На остальных остановочных пунктах кассы изменят часы и дни работы. На зимний режим с 1 ноября перейдут и турникетные линейки.

Пассажиры смогут приобрести билеты через мобильное приложение, чат-бот или непосредственно у контролера-кассира.

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