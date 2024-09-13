Карту «Тройку» можно пополнить через приложение «Госуслуги Москвы»

У жителей российской столицы появился еще один удобный способ пополнения проездной карты «Тройки», теперь это сделать можно, в том числе, через приложение «Госуслуги Москвы», об этом сообщили столичные власти.

Пользователи карты «Тройки» могут внести на нее средства разными способами: с помощью порталов mos.ru и «Московский транспорт», сайта метрополитена, а также в мобильных приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт» и «Госуслуги Москвы».

«Московский транспорт — мировой лидер по числу способов оплаты проезда, а наша билетная система признана лучшей на международных премиях. Благодаря развитию цифровых сервисов пассажирам больше не нужно стоять в очередях в кассы. Пополнить транспортную карту можно онлайн за несколько секунд. Мы делаем билетную систему удобной для всех пассажиров по задаче Сергея Собянина», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Власти Москвы делают все, чтобы жителям столицы было удобно пользоваться «Тройкой» и не приходилось стоять в очередях, чтобы внести средства на карту и продолжать пользоваться общественным городским транспортом.

Чтобы проверить баланс «Тройки» через «Госуслуги Москвы», нужно совершить переход в сервис «Пополнение карты „Тройка“», приложение автоматически покажет баланс карты и предложит пополнить его или приобрести проездной, но для этого в личном кабинете на сайте mos.ru должны быть указаны личные данные.