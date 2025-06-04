Карьерные самосвалы получат новые российские смазочные материалы

На международной выставке «Уголь России и Майнинг-2025» в Новокузнецке было подписано соглашение между компаниями «Газпромнефть — смазочные материалы» и дилером спецтехники FNGROUP. Согласно документу, в новейших карьерных самосвалах начнут использовать современные моторные и гидравлические масла.

«Сегодня „Газпромнефть-СМ“ обеспечивает смазочными материалами более 100 компаний сектора угольной промышленности. В нашем портфеле смазки и технические жидкости для экскаваторов, бульдозеров, тракторов, самосвалов, погрузчиков, дробилок, вибрационных сит. Мы закладываем высокие требования к качеству продукции на всех этапах производства, поэтому наши масла подходят для самой современной техники и оборудования», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Для сервисного обслуживания этой техники компания будет поставлять моторные и гидравлические масла. Решение о долгосрочном сотрудничестве было принято после успешных испытаний продукции на одном из угледобывающих предприятий Новосибирской области. Тесты подтвердили высокую эффективность смазочных материалов, их исключительную надежность и полную совместимость с механизмами самосвалов нового поколения.

«Мы скрупулезно подходим к выбору масел для нашей спецтехники, ведь от их качества зависит надежность работы узлов, агрегатов и продолжительность „жизни“ горного оборудования в целом. В случае с карьерными самосвалами TITAN наши запросы были еще выше, чем обычно. Потому что эта техника предназначена для тяжелых условий эксплуатации и способна работать при экстремально низких температурах — до минус 50 градусов», — пояснил коммерческий директор FNGROUP Максим Хрипунов.

Первые машины TITAN поступили в Россию в начале 2025 года. Их грузоподъемность достигает 120 т. Кроме того, эти самосвалы отличаются повышенной производительностью и экономичным расходом топлива. Техника стабильно функционирует в широком температурном диапазоне — от минус 50 до плюс 45 градусов.

«Газпромнефть-СМ» — один из ключевых поставщиков смазочных материалов для горнодобывающей отрасли и постоянный участник выставки «Уголь России и Майнинг». В этом году мероприятие собрало свыше 700 компаний, а площадь экспозиции превысила 85 тыс. кв. м.