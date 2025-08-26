Каратисты Подмосковья заняли первое общекомандное место на чемпионате России

сегодня в 16:52

Сборная Московской области завоевала 13 медалей на чемпионате России по карате и заняла первое место в общекомандном зачете турнира. В копилке представителей региона пять золотых, три серебряных и пять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями чемпионата России в дисциплине «ката» стали Елена Новичихина среди женщин и Варишан Бакиров среди мужчин. В групповых соревнованиях в этой дисциплине среди женщин лучшими стали представители Подмосковья Кира Бумагина, Мария Зотова, Полина Котлярова и Дарья Тулякова. В соревнованиях «ката-группа-мужчины» команда Московской области вновь стала лучшей. На татами вышли Михаил Зотов, Мехман Рзаев, Эмиль Сковородников и Константин Сутягин.

Еще одно золото команде принесла Вероника Калинина, которая выступала в дисциплине «ПОДА-ката женщины».

Серебряными призерами в дисциплине «ката» также стали представители региона: Мария Зотова среди женщины и Павел Анучин среди мужчин. Медали в женских групповых соревнованиях завоевали Елена Новичихина, Александра Пономарева, Диляра Садреева и Елена Ткачева.

«Бронзу» в дисциплине «ката-мужчины» завоевал Константин Сутягин, а Вера Епифанова, Екатерина Загорская и Полина Ревенку стали бронзовыми призерами в категории «ПОДА-ката женщины». В мужских групповых выступления в дисциплине «ката» на третью ступень пьедестала почета поднялись Павел Анучин, Валерий Белых, Максим Журавлев и Егор Мельников.

Чемпионат России по каратэ проходил с 21 по 24 августа в Екатеринбурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Участниками стали более 400 спортсменов из 46 регионов Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.