Капремонт платформы на станции Гжель стартовал в Подмосковье

На островной платформе станции Гжель Казанского направления идет капитальный ремонт. Специалисты ЦППК меняют почти 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, укладывают более 1,7 тыс. кв. м брусчатки и 500 м линии безопасности, проводят замену лестничных сходов в торцах платформы и установку нового ограждения. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Установленный для защиты от осадков и яркого солнца навес отремонтируют. На платформе также будут обновлены знаки визуальной информации и смонтировано современное светодиодное освещение. Для комфортного ожидания поездов поставят лавочки и урны.

Островная платформа станции Гжель является основной, ею пользуются пассажиры, отправляющиеся в Москву и из Москвы.

Станция Гжель находится в Раменском районе Московской области, ежегодного с нее отправляется почти 500 тыс. пассажиров. Названа станция по селу Гжель, в районе которого расположено сразу несколько предприятий, выпускающих керамические изделия в характерном сине-белом исполнении. Это востребованное среди путешественников туристическое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.