Капремонт дороги по улице Калинина начали в Дубне

Подрядчик приступил к работам на улице Калинина в Дубне. Здесь будет капитально отремонтирована дорога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители давно просили привести ее в порядок. Сейчас она грунтовая, но будет переведена в асфальт. Также здесь обустроят тротуар для пешеходов.

«Прошу набраться терпения жителей. Мы проводим работы, чтобы вам было комфортнее», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее в городском округе Дубна прошел строительный штаб, на котором собрались представители подрядных организаций по всем реализуемым в наукограде проектам, а также коммунальных служб Дубны. Были оговорены все шаги, проговорены спорные моменты. Все это позволяет не уходить в бумажную волокиту и бесконечные переписки. Вместе с Максимом Тихомировым участники обсудили, решили вопросы, задали темп подрядчикам. На данный момент все работы идут в графике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.