Капремонт дорог и аварии на водопроводных сетях обсудили в Павловском Посаде

На прошлой неделе завершили устранение серьезных технологических инцидентов на водопроводных сетях в Электрогорске.

«Детально разобрали ситуацию с Мособлводоканалом и верстаем план ремонтных работ на весенне-летний период — такие ситуации не должны повториться», — сказал Денис Семенов.

После масштабных раскопок в городе нарушена целостность тротуаров и дорог. Денис Олегович дал поручение немедленно восстановить благоустройство настолько, насколько позволяет погода, а к асфальтированию вернуться весной и летом.

Отдельная задача — на Советской, 40 необходимо завершить замену трубопровода горячего водоснабжения. Срок — до конца этой недели.

Дороги — в приоритете. 9 февраля на заседании Правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев обозначил тему ремонта дорог на этот год. Программа ремонта и капитального ремонта 27 дорог на территории Павлово-Посадского округа в 2026 году утверждена. В программу текущего ремонта вошли 18 объектов общей протяженностью почти 15 км: улицы Советская, Гоголя, Дарвина, Павловская, Парковая, Слободская, дороги в микрорайоне Солнечный, деревнях Гора, Назарьево, Заозерье и другие. Конкурсные процедуры уже объявлены.

Отдельно — капитальный ремонт 9 дорог, ведущих к участкам многодетных семей в Электрогорске и на улице Юбилейной в Павловском Посаде. Конкурсы завершены, заключаются контракты с подрядчиками.

«Ожидаются плюсовые температуры — поручил дорожным службам максимально использовать это время: прочистить дороги и тротуары, вывезти снег. Попросил Мосавтодор расширить проезды, очистить мосты и тротуары от наледи. И да, пора убирать новогодние украшения — скоро Масленица! Всем продуктивной рабочей недели», — подытожил Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.