Капитальный ремонт дороги проводят на улице Рабочей в Бронницах

Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги на улице Рабочей в Бронницах — 175 м. Сотрудники компании ООО «Бронницкий ДорСервис» подготовили дорожное полотно — смели пыль и грязь, убрали с края дороги смет.

«На данном объекте сейчас будут проводиться работы по укладыванию выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Сначала розлив битумной эмульсии, следом выравнивающий слой, потом все закатаем. Далее снова будем проливать битумной эмульсией и положим уже основной слой асфальта толщиной 5 см. На объекте присутствуют асфальтоукладчик, 2 катка, бочка с водой и 4 самосвала с асфальтом», — сказал мастер ООО «Бронницкий ДорСервис» Никита Барков.

Сезон ремонта дорог начался в Бронницах в апреле с наступлением теплой погоды. Улица Рабочая включена в план капитального ремонта на 2024 год. Всего в этот план вошло 8 автомобильных дорог местного значения.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.