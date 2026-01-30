«Как всегда на высоте (плинтуса)»: Артемий Лебедев показал новый логотип Пулкова

Петербургский аэропорт Пулково 30 января представил новый логотип, его создала студия Артемия Лебедева. Дизайнер заявил, что в изображении несколько смыслов, сообщает « Фонтанка ».

Первый месседж — хвосты воздушных судов, что говорит о большом трафике. Второй смысл — разводные мосты, символ Санкт-Петербурга, пояснил Лебедев. Путешественники прибывают в город, чтобы их увидеть.

Еще дизайнер добавил, что в логотипе есть «пасхалка». Знак похож на букву «Л» — «Ленинград». А шрифт похож на тот, который использовал Петр Первый. Прошлый логотип, как говорит Лебедев, был схож с «подводной лодкой».

При этом жители Северной столицы не воодушевились новым логотипом воздушной гавани.

«Татьяныч как всегда на высоте (плинтуса)», — написал один из пользователей в комментариях под публикацией «Фонтанки».

Другой пользователь назвал новый логотип шедевральным шедевром.

«Знак, напоминающий букву «Л», сильно похож на букву «Л» в названии ФК «Локомотив», а не Ленинграда. Не меньше ярда, небось, стоит это уникальное творение», — добавил он.

Прошлый логотип был отстойным, но новый по традиции его превзошел, считает еще один комментатор.

«Тема, я хочу открыть тебе огромный и страшный секрет: если визуальное надо объяснять, чтобы понять, то это — фигня, а не логотип. Во-вторых, леттеринг — г****», — отметил пользователь.

