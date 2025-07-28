Как власти в регионах РФ развивают сеть платных парковок
На сегодняшний день в России активно развивается сеть платных муниципальных парковок. За счет их организации местные власти рассчитывают заметно улучшить условия дорожного движения, передает«ФедералПресс».
Так, компания «Дорнадзор» опубликовала очередной рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства. В исследовании рассматривались все города РФ, где организованы муниципальные платные парковки как вдоль улично-дорожной сети, так и на специализированных стоянках. Рейтинг возглавили: Москва, Краснодар, Казань, Белгород, Санкт-Петербург. Эти города уже третий год подряд удерживают лидерские позиции.
В первом полугодии текущего года Санкт-Петербург получил 2,36 млрд рублей от оплаты платных парковок, что выше показателей за аналогичный период прошлого года. С 1 декабря 2021 года почасовой тариф для легковых машин был увеличен один раз с 60 до 100 рублей.
В пресс-службе мэрии Казани заявили, что на сегодня на территории города организовано 10 727 машино-мест на 503 участках улично-дорожной сети. Средняя стоимость размещения транспортных средств на муниципальных парковках установлена 50 рублей в час.
Также наибольший прирост по количеству баллов в рейтинге был зафиксирован среди тех городов, в которых было много плоскостных парковок, ранее не включаемых в расчет.
Таким образом, в администрации Красноярска сообщили, что стоимость парковки составляет 25 рублей в час. Большинство платных парковок — 15 — расположены в центре города.
В бюджет Нижнего Новгорода за пользование платными парковками поступило 148,5 млн рублей. В 2025 году за пользование платными парковками в бюджет поступило 37,9 млн рублей.
На территории Владивостока платные парковки функционируют с ноября 2022 года. В июне 2025 года был пересмотрен размер платы за парковку. В среднем плата увеличилась в два раза и для легковых автомобилей теперь варьируется от 50 до 300 рублей в час.
В Уфе с 27 июня 2025 года официально началась реализация проекта единого платного парковочного пространства. Общее количество предусмотренных парковочных мест — 1188, из них для инвалидов — 128. Стоимость платы за пользование парковкой установлена в размере 40 рублей в час.
В Самаре в текущем году на автомобильных дорогах общего пользования планируется создание парковок, использование которых будет осуществляться на платной основе. Плату за парковку будут взымать только в будние дни с 08:00 до 20:00, в период наибольшей загруженности улично-дорожной сети.
Челябинск — один из последних мегаполисов, где до сих пор нет централизованной системы платных парковок. Но первые платные муниципальные парковки должны заработать на центральных улицах города уже в этом году.