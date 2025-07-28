Как власти в регионах РФ развивают сеть платных парковок

На сегодняшний день в России активно развивается сеть платных муниципальных парковок. За счет их организации местные власти рассчитывают заметно улучшить условия дорожного движения, передает «ФедералПресс» .

Так, компания «Дорнадзор» опубликовала очередной рейтинг городов России по развитию платного парковочного пространства. В исследовании рассматривались все города РФ, где организованы муниципальные платные парковки как вдоль улично-дорожной сети, так и на специализированных стоянках. Рейтинг возглавили: Москва, Краснодар, Казань, Белгород, Санкт-Петербург. Эти города уже третий год подряд удерживают лидерские позиции.

В первом полугодии текущего года Санкт-Петербург получил 2,36 млрд рублей от оплаты платных парковок, что выше показателей за аналогичный период прошлого года. С 1 декабря 2021 года почасовой тариф для легковых машин был увеличен один раз с 60 до 100 рублей.

В пресс-службе мэрии Казани заявили, что на сегодня на территории города организовано 10 727 машино-мест на 503 участках улично-дорожной сети. Средняя стоимость размещения транспортных средств на муниципальных парковках установлена 50 рублей в час.

Также наибольший прирост по количеству баллов в рейтинге был зафиксирован среди тех городов, в которых было много плоскостных парковок, ранее не включаемых в расчет.

Таким образом, в администрации Красноярска сообщили, что стоимость парковки составляет 25 рублей в час. Большинство платных парковок — 15 — расположены в центре города.

В бюджет Нижнего Новгорода за пользование платными парковками поступило 148,5 млн рублей. В 2025 году за пользование платными парковками в бюджет поступило 37,9 млн рублей.

На территории Владивостока платные парковки функционируют с ноября 2022 года. В июне 2025 года был пересмотрен размер платы за парковку. В среднем плата увеличилась в два раза и для легковых автомобилей теперь варьируется от 50 до 300 рублей в час.

В Уфе с 27 июня 2025 года официально началась реализация проекта единого платного парковочного пространства. Общее количество предусмотренных парковочных мест — 1188, из них для инвалидов — 128. Стоимость платы за пользование парковкой установлена в размере 40 рублей в час.

В Самаре в текущем году на автомобильных дорогах общего пользования планируется создание парковок, использование которых будет осуществляться на платной основе. Плату за парковку будут взымать только в будние дни с 08:00 до 20:00, в период наибольшей загруженности улично-дорожной сети.

Челябинск — один из последних мегаполисов, где до сих пор нет централизованной системы платных парковок. Но первые платные муниципальные парковки должны заработать на центральных улицах города уже в этом году.