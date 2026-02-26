«Как в фильме ужасов»: атмосферу в подмосковной электричке сняли на видео

Девушку Елену (ник в соцсети za.polar) поразило состояние электрички, вышедшей на маршрут Москва — Ожерелье. Она сняла на видео обстановку внутри вагонов, отметив, что все это больше похоже на кадры из фильмов ужасов, но не на общественный транспорт.

Елена рассказала, что весь электропоезд был расписан граффити. Освещение работало лишь в 2-3 вагонах, остальные погрузились не только в темноту, но и в холод — отопление там тоже отсутствовало.

Те вагоны, которые не покрылись инеем, больше походили на парную в бане — в них было жарко и нечем дышать.

«У меня была игра: я греюсь быстро в 3-ем вагоне и дышу в 5-м», — пошутила девушка.

Кроме того, громкоговорители в электричке не работали, и когда звучали объявления остановок, из динамитов выдавались хрип и шипение. Это еще больше дополнило зловещую атмосферу. Пассажирам пришлось ехать по навигатору, чтобы не пропустить нужную станцию.

Красочности поездке добавили двери, которые были открыты всегда, даже на ходу.

«А что происходит?» — задалась вопросом Елена.

