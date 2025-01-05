Как холод влияет на аккумуляторы: автоэксперт рассказал о мифах и реальности

Сейчас информации о технологиях и устройствах становится все больше, порой сложно отделить правду от мифов. Это особенно касается аккумуляторов, которые являются ключевыми элементами в работе автомобилей. С ростом числа источников, делящихся информацией об аккумуляторах, увеличивается и количество распространенных заблуждений, сообщил РИАМО продакт-менеджер компании ENERGON (бренд DELTA) Дмитрий Николаевич.

Миф № 1: мороз ускоряет процесс разрядки аккумулятора

Зимой аккумулятор может разряжаться быстрее, но это не связано с холодом. На самом деле низкие температуры замедляют электрохимические реакции внутри аккумулятора, что делает его менее эффективным, но не приводит к ускоренному разряду. В теплой среде аккумулятор, как правило, разрядится быстрее, чем в холодной.

Причины более быстрого разряда в мороз заключаются в нескольких факторах.

«Во-первых, в зимнее время увеличивается количество электропотребителей в автомобиле — обогреватели, фары и другие устройства требуют больше энергии. Во-вторых, при низких температурах вязкость моторного масла возрастает, что приводит к увеличению стартерных токов при запуске двигателя. Это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор, что и вызывает его более быстрое разряжение в холодное время года», — сказал Николаевич.

Миф № 2: нельзя устанавливать аккумулятор с большей емкостью, чем у штатного, так как он будет недозаряженным

«На самом деле, независимо от емкости аккумулятора, ему необходимо вернуть тот же объем энергии, который был использован. Информация на этикетке аккумулятора не влияет на этот процесс», — обозначил эксперт.

Конечно, если у водителя есть разряженный аккумулятор с большей емкостью, его зарядка займет больше времени по сравнению с устройством меньшей емкости. Однако стоит отметить, что такой аккумулятор может прослужить дольше в случае, если генератор выйдет из строя.

Миф № 3: если зимой двигатель не запускается, достаточно просто «прикурить»

На первый взгляд может показаться, что «прикуривание» разряженного аккумулятора — это простое и быстрое решение проблемы. Однако зимой это может привести к серьезным последствиям. При низких температурах разряженный аккумулятор может замерзнуть, что делает его внутренние элементы уязвимыми. Попытка «прикурить» такой аккумулятор может вызвать короткое замыкание, что приведет к повреждению пластин и, как следствие, к выходу из строя данного узла.

«Если ваш двигатель не запускается в холодную погоду, рекомендуется сначала проверить состояние аккумулятора. Если он замерз, лучше всего перенести его в теплое помещение, чтобы дать ему оттаять. После этого можно подключить аккумулятор к зарядному устройству и дождаться полной зарядки», — объяснил Николаевич.

Также стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности — например, на систему зажигания или стартер. Важно помнить, что регулярная проверка и обслуживание помогут избежать подобных ситуаций в будущем.

Миф № 4: если аккумулятор замерз зимой — виноват заводской брак

На самом деле, заводской брак не является основной причиной замерзания аккумулятора в зимний период. При низких температурах электролит может превратиться в лед только в случае значительной разрядки устройства. Когда аккумулятор сильно разряжен, плотность электролита снижается, и его составные части — кислота и вода — начинают разделяться. Вода при этом замерзает, что может привести к повреждению аккумулятора.

Чтобы избежать этой проблемы, особенно в холодное время года, важно регулярно контролировать уровень заряда аккумулятора и проводить профилактическую зарядку. Рекомендуется проверять состояние аккумулятора не только перед зимой, но и в течение всей холодной поры года. Еще стоит учитывать, что старые или изношенные аккумуляторы более подвержены замерзанию, поэтому их замена может стать хорошей профилактикой. Наконец, использование качественного антифризного электролита и соблюдение рекомендаций производителя помогут повысить надежность работы аккумулятора в зимних условиях.

Эксперт подчеркнул, что регулярное обслуживание и проверка состояния аккумулятора, особенно перед сменой сезонов, помогут минимизировать риски и обеспечить его надежную работу.