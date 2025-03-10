К замене шумозащитных экранов приступили на Новорижском шоссе в Подмосковье

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин рассказал о замене шумозащитных экранов на Новорижском шоссе (М-9 «Балтия»), к которой приступили в феврале текущего года.

«В этом году будет полностью заменена правая сторона: от МКАД до ЦКАД. На будущий год запланирована обратная сторона», — сказал Сибатулин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Уже завезены все материалы для замены, составлен график производства работ.

Начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин добавил, что устаревшие экраны простояли на шоссе около 8-10 лет. Их красили и постоянно мыли, но из-за коррозии решили заменить. Основная масса шумозащитных экранов на шоссе — с 17 по 50 км.

По словам Глазырина, стоит задача до 1 мая заменить шумозащитные экраны на Новорижском шоссе от МКАД до ЦКАД по направлению в область. Также в 2025 году, с опережением на год, планируется заменить конструкции и на другой стороне.

Кроме того, на Новорижском шоссе идут работы по капитальному ремонту от Волоколамска до границы с Тверской областью. Им занимается ФКУ «Центравтомагистраль». Дорогу собираются расширить с 2 до 4 полос. Кроме того, специалисты займутся ремонтом моста.

«Задача к 1 мая — поехать до Ржева Тверской области, поехать по 4 полосам. Она выполнимая», — отметил Глазырин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.