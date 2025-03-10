К ремонту дорог в Подмосковье приступят с 1 апреля

В 2025 году в регионе отремонтируют на 310 км дорог больше, чем в 2024-м. К ремонту приступят с 1 апреля, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

«В этом году план ремонта дорог выше, чем в прошлом, — практически 1,5 тыс. км. Наибольшее количество дорог ремонтируем в Коломне, Дмитровском и Раменском округах» — сказал Марат Сибатулин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Министр поручил опубликовать закупки на текущий ремонт до 14 марта, на капитальный ремонт — до 10 апреля. Завершить ремонт дорог необходимо до 30 сентября.

Он добавил, что при наступлении постоянных положительных температур в регионе приступят к мойке дорог. В работах по уборке будет задействовано более 1,5 тыс. единиц техники. С середины следующего месяца в Московской области начнут наносить разметку.

Готовность техники контролируется. Дорожные службы приступили к ее переоборудованию. Подготовить технику для летнего содержания Сибатулин поручил до 1 апреля.

Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.