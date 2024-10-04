Кухарук поручил разобраться с проблемой нехватки вагонов в едущем из ХМАО поезде

Власти Югры решили добавить к поезду дополнительные вагоны, который идет из Устье-Аха (ХМАО) в Екатеринбург, сообщает АБН24 со ссылкой на стройкомплекс Югры.

Жители Кандинского района Югры 11 августа пришли на встречу к губернатору Руслану Кухаруку. Они обратили внимание главы региона на нехватку билетов на поезд № 410/409 «Екатеринбург — Устье-Аха». Это — постоянный маршрут, который курсирует круглый год и без перебоев. Он очень востребован: жители добираются на нем не только в Екатеринбург, но и в другие областные города.

Особенно поезд нужен студентам, возвращающимся домой из вузов и ссузов.

Руслан Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа заняться решением проблемы. Теперь к имеющимся шести вагонам прикрепят еще два: один купейный и один плацкартный.

Ожидается, что этого хватит для удовлетворения возросшего спроса жителей в железнодорожных перевозках.