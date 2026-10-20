К 100-летию Мострансавто выпустят почтовую марку

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Почтовая марка к 100-летию Мострансавто выйдет в обращение 23 октября. На ней изображены автобусы ЗИС-8 и ЛиАЗ-529265-03, символизирующие разные этапы развития пассажирского транспорта региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Юбилейную марку выпустят тиражом 72 тыс. экземпляров. Решение приняла комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предложению Мострансавто.

Художественное оформление выполнила художник-дизайнер Надежда Карпова. Номинал марки — 100 рублей, размер — 65 × 32,5 мм. Дополнительно выпустят конверты первого дня и изготовят штемпели специального гашения для Москвы и Одинцово.

История Мострансавто началась в 1926 году. За столетие предприятие прошло путь от первых маршрутов до крупнейшего пассажирского автобусного перевозчика Подмосковья, который ежедневно обеспечивает поездки жителей и гостей региона.

«Мострансавто — неотъемлемая часть транспортной системы Подмосковья. Автобусные перевозки являются важной составляющей повседневной жизни миллионов жителей региона», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр добавил, что в регионе продолжают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и повышать качество обслуживания пассажиров.

«За развитием предприятия стоят поколения сотрудников, которые своим трудом обеспечивали и обеспечивают перевозки жителей региона», — подчеркнул генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

Он отметил, что автобусы разных эпох на марке показывают, как менялось предприятие. Мострансавто продолжает внедрять современные решения и обновлять автобусный парк.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: tdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.