Южно-Лыткаринская автодорога готова на 75%

Общая строительная готовность Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) составляет 75% по результатам проверки Главгоссстройнадзора Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

На трех участках протяженностью 14,3 км уже открыто техническое движение. Водители могут проехать от Варшавского шоссе до ЖК «Видный город», от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Володарского до Лыткаринского шоссе.

Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД, ее протяженность составит почти 45 км. Платная скоростная дорога пройдет по округам: Ленинский, Лыткарино, Раменский, Люберцы и Балашиха, соединив Варшавское и Носовихинское шоссе. Строительство разделено на 10 участков, включая три автомобильных съезда, 10 автомобильных транспортных развязок, 49 автомобильных мостов и путепроводов, подземный автодорожный тоннель, пять пешеходных переходов.

Надзор за строительством дороги осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Накануне инспекторы проверили на соответствие проекту участок ЮЛА, проходящий по территории Ленинского городского округа. Здесь на 70% завершено возведение искусственных сооружений, на 50% — наружных сетей.

Полностью завершить строительство дороги планируют в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.