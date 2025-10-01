Юрист призвал усилить контроль над арендными самокатами вместо запретов

Юрист и член ассоциации юристов России Александр Митрюк заявил, что массовые запреты на использование арендных электросамокатов не решают проблему безопасности и призвал власти сосредоточиться на регулировании и развитии инфраструктуры, сообщает «ФедералПресс» .

Серьезное ДТП с участием электросамоката во Владивостоке, в результате которого 18-летний молодой человек получил тяжелые травмы, вновь привлекло внимание к отсутствию четких правил и инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Врачи отметили, что своевременная помощь спасла пострадавшего, и призвали к осторожности при использовании такого транспорта.

Практикующий юрист Александр Митрюк подчеркнул, что электросамокаты и другие СИМ стали неотъемлемой частью городской среды, однако их распространение опередило развитие нормативной базы и специализированной инфраструктуры. Он отметил, что запретительные меры, применяемые в некоторых регионах, не решают системных проблем, а лишь вызывают новые конфликты.

«Ключевой проблемой остается нехватка специализированной инфраструктуры. Даже в крупных городах велодорожки и полосы для СИМ фрагментарны, что вынуждает пользователей передвигаться по тротуарам или проезжей части, создавая опасность для себя и окружающих», — пояснил Митрюк.

Юрист также обратил внимание на отсутствие единых правил, касающихся мощности транспорта, возрастных ограничений и ответственности за нарушения. По его словам, многие арендаторы самокатов не имеют необходимых навыков, а агрегаторы больше заинтересованы в прибыли, чем в контроле и обучении пользователей.

Митрюк считает, что для решения проблемы необходим диалог между регуляторами, компаниями и общественностью, а также развитие инфраструктуры и просветительская работа. Он призвал власти отказаться от запретов в пользу комплексного регулирования, которое обеспечит безопасность и развитие этого вида транспорта.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.