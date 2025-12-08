Юрист объяснила, когда гирлянда в автомобиле может привести к штрафу

Украшение автомобиля гирляндой не запрещено законом, однако при нарушении определенных правил водитель может получить штраф или лишиться прав, сообщает RuNews24.ru .

В последние годы автомобилисты все чаще украшают машины гирляндами в праздничные дни. Однако, по словам юриста группы компаний «Алтегра» Юлии Дмитрук, использование таких украшений допускается только при соблюдении ряда требований.

Гирлянды нельзя размещать на лобовом, боковых стеклах и зеркалах заднего вида, чтобы не ограничивать обзор водителю. Украшения не должны мешать работе автомобильных систем, а также закрывать фары, поворотники, стоп-сигналы или государственный номер.

Особое внимание следует уделять цвету гирлянд: на передней части автомобиля запрещены красные огни, а на задней — желтые и белые. Также нельзя создавать иллюзию работы световых приборов или спецсигналов.

«Если работающая гирлянда будет похожа на спецсигнал, то можно лишиться права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет», — пояснила Дмитрук.

Юрист подчеркнула, что соблюдение этих правил поможет избежать штрафов и других административных наказаний.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.