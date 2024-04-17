Юрист объяснил, могут ли пассажиры автобуса рассчитывать на компенсацию при ДТП

Автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что водителям и пассажирам, которые получили травмы при ДТП с автобусом, трамваем или троллейбусом, страховая компания должна возместить ущерб, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у всего общественного и коммунального транспорта есть полис ОСАГО и расширенная страховка ДСАГО. Если страховки на компенсацию пострадавшим не хватит, то виновник аварии будет вынужден доплачивать сам.

«По 1064 статье Гражданского кодекса причинитель вреда, при том условии, что не хватает страховой выплаты, будет выплачивать оставшуюся сумму», — пояснил эксперт.

Славнов обратил внимание, что чаще всего дорожные вопросы с участием общественного транспорта решаются через страховые организации. Судебные разбирательства бывают в редких случаях.