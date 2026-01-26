Юрист Костин: если авиарейс задержали, можно подготовить досудебную претензию

Руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин в беседе с РИАМО объяснил, в каких случаях пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на компенсацию.

«Авиаперевозчик не несет ответственность в случае задержки рейса при форс-мажорных обстоятельствах или для обеспечения безопасности пассажиров. По общему правилу, в случае задержки пассажир имеет право на горячее питание, размещение в гостинице и право на возврат билета, в зависимости от длительности задержки», — отметил Костин.

В случае нарушения данных прав можно подготовить досудебную претензию, и в случае отказа в ее удовлетворении обратится в суд о взыскании неустоек и штрафа.

Костин добавил, что если из-за такой ситуации пассажир понес убытки или упустил выгоду, то он может взыскать компенсацию, если сможет доказать вину перевозчика.

Иначе последний может отказать, сославшись на соблюдение протоколов безопасности, заключил эксперт.