ЮЛА сэкономит жителям Ленинского до 40 минут в пути

Реализация масштабного проекта Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) при поддержке федерального правительства оказывает существенное влияние на улучшение транспортной доступности Ленинского городского округа, включая территории, расположенные вдоль Володарского, Каширского и Расторгуевского шоссе, а также города Видное и прилегающих районов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Южно-Лыткаринская автодорога общей протяженностью около 45 км включает в себя 11 развязок, 10 мостов и 27 путепроводов и направлена на улучшение транспортной доступности для 3,5 млн жителей Подмосковья и Москвы», - приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что уже открыты два участка: развязка на пересечении с М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе, что позволяет автомобилистам экономить до 30 минут на пути от Видного до Бутово, и участок от Володарского до Лыткаринского шоссе с мостом через Москву-реку, благодаря чему жители экономят до 40 минут на пути к М-5. Осенью планируется открыть еще два участка: от Каширского шоссе до А-105, что ускорит путь из Видного в аэропорт Домодедово на 20 минут, и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал».

В пресс-службе добавили, что масштабный проект «Южно-Лыткаринская автодорога» реализуется при поддержке президента Российской Федерации и Губернатора Андрея Воробьевя. Она проходит в 5 муниципалитетах Подмосковья от Варшавского шоссе до трассы М-12 и имеет протяженность порядка 45 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», - сказал губернатор.