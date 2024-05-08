Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность Ленинского округа

На территории Ленинского городского округа продолжают строить участок основного хода Юго-Восточной хорды от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области. В ходе работ организуют транспортную развязку с трассой М-2 «Крым» и возведут мост через реку Битца, сообщила пресс-служба администрации округа.

Участок протяженностью 3,5 км пойдет до Варшавского шоссе. Это позволит облегчить выезд на крупные магистрали для жителей поселков Битца, Измайлово и ряда других населенных пунктов запада Ленинского округа.

«В рамках реализации проекта появится несколько новых дорог в самом поселке Битца. Уже построен хороший подъезд к Битцевскому кладбищу. Пешеходное сообщение жилого комплекса „Южная Битца“ с железнодорожной станцией станет более удобным и безопасным. Сейчас жители переходят пути по нерегулируемому пешеходному переходу. В ближайшее время будут построены подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный пешеходный переход. Кроме того, благодаря новым дорогам из микрорайона станет быстрее добираться до Москвы на маршруте № 609», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он также отметил, что в районе станции МЦД появится перехватывающие парковки — автомобильная и велосипедная. На сегодняшний день строительная готовность участка ЮВХ — 60%. Продолжается монтаж подземного и надземного пешеходных переходов.

Строительство ЮВХ на территории Московской области от МКАД до Варшавского шоссе реализуется в три этапа, которые ведутся одновременно. Движение по новой автомагистрали планируется открыть в 2024 году.

От МКАД до Симферопольского шоссе автомагистраль будет восьмиполосной, от Симферопольского до Варшавского организуют по три полосы в каждую сторону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.