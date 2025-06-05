Японский автоконцерн Nissan подал в России заявки на товарные знаки

Производитель японских автомобилей марки Nissan снова хочет работать на российском рынке и в подтверждении своих намерений подал заявки на регистрацию своих товарных знаков в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Компания подала заявку на регистрацию товарных знаков, которые распространяются в том числе на строительство и включают в себя транспортные средства. Nissan также хочет заниматься розничной и оптовой торговлей в России. Регистрация знаков пройдет по классам МКТУ.

Японский автоконцерн планирует зарегистрировать название компании в разных вариациях и написаниях, а также с разным дизайном. Также компания хочет получить товарные знаки и на другие свои бренды, в том числе Infiniti.

Nissan ушел с российского рынка в 2022 году после начала специальной военной операции. Информация о том, что зарубежные бренды все-таки вернутся на российский рынок, стала появляться после первого телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, когда тот прошел процедуру инаугурации после победы на выборах в 2024 году.