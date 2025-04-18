«Яндекс» предложил единые стандарты контроля работы сервисов по аренде самокатов

С целью обезопасить использование самокатов для всех участников дорожного движения компания «Яндекс» сформулировала основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, с помощью которых пользователи арендуют СИМ. Компания намерена направить свои предложения всем участникам рынка и региональным властям, сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

Согласно данным Ассоциации микромобильности, в прошлом году в России количество поездок на самокатах увеличилось на 30% в сравнении с данными 2023 года и достигло отметки в 271,8 млн. В 85% случаев россияне использовали самокат в качестве мобильного транспорта, который помогал им добраться из одной точки в другую.

Несмотря на то, что городская среда постепенно стала адаптироваться к наличию электросамокатов, все равно необходимо создавать отдельные дорожки и полосы, которыми смогут пользоваться самокатчики, не создавая помех для движения пешеходов.

Чтобы повышать безопасность поездок при отсутствии достаточной инфраструктуры, компания предлагает региональным властям и сервисам внедрить 4 обязательных условия использования самокатов: ограничение количества самокатов на улицах, снижение скорости движения на аппаратном уровне, введение обязательных штрафов за серьезные нарушения правил, а также внедрение во всех городах системы верификации и проверки возраста.

Эти правила помогут контролировать работу сервисов кикшеринга, а также сделают перемещение по городским улицам более безопасным для всех участников.

Российская компания намерена и дальше разрабатывать и адаптировать предложения по безопасности использования электросамокатов.